A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), vai realizar a 1ª Copa PJF de Futsal Trans, neste sábado (20), às 13h e domingo (21), ao meio-dia, no Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos. O evento, com entrada gratuita, promete reunir atletas de diversas regiões do Brasil em uma competição inédita que celebra a diversidade no esporte.

Ao todo, cinco equipes disputarão o título, compostas por atletas transexuais, travestis e pessoas não binárias. Cada time poderá inscrever até 12 jogadores e contar com três integrantes na comissão técnica. As equipes são mistas, reunindo participantes de diferentes cidades brasileiras, o que reforça o caráter nacional do torneio e o compromisso com a diversidade.

Segundo a Prefeitura, mais do que uma competição esportiva, a 1ª Copa PJF de Futsal Trans é uma iniciativa de inclusão e representatividade, que fortalece o direito à participação, à diversidade e ao pertencimento, abrindo espaço para que todos possam viver o esporte com dignidade e respeito.

Confira a programação dos jogos:

SÁBADO (20) - GINÁSIO MUNICIPAL

13:00 Alcateia x X Trans United FC 1

13:35 . Bomba Patch X Transtornados

14:05 Pogonas FC X Alcateia

14:40 Trans United FC X Bomba Patch

15:15 Transtornados X Pogonas FC

15:50 Alcateia X Bomba Patch

16:25 Trans United FC X Transtornados

17:00 Pogonas FC X Bomba Patch

17:35 Alcateia X Transtornados

18:10 Trans United FC X Pogonas FC

DOMINGO (21) - JOGOS DA FINAL NO GINÁSIO MUNICIPAL

12h - Disputa de 3º lugar

12h40 - Final - primeiro x segundo colocado



