Na madrugada desta terça-feira (16), por volta de 1h, uma carreta tombou no km 816 da BR-040, sentido Rio de Janeiro. O motorista, de 56 anos, foi encontrado sem vida sob o baú do veículo.

O Corpo de Bombeiros precisou cortar partes do compartimento de carga e retirar parte dos eletrodomésticos transportados para acessar a vítima. Ele apresentava fraturas nos membros inferiores, fratura cervical e múltiplas escoriações.

Após a liberação do corpo, a retirada foi feita com apoio da funerária. A Polícia Rodoviária Federal ficou responsável pelo veículo.

acidente | BR-040 | Carreta | Morre | motorista