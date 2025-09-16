A Cesama realiza nesta quarta-feira (17), das 8h às 17h, uma interligação na rede de água do reservatório Grajaú, localizado na Rua Antônio Alves Teixeira, 85.

O serviço afeta o fornecimento de água nos bairros e loteamentos da Região Leste, incluindo Grajaú, Três Moinhos, Vitorino Braga, Ladeira, Nossa Senhora Aparecida, Vila Meggiolaro, Bonfim, Marumbi, Santa Rita, Bom Jardim, Manoel Honório e áreas próximas.

O abastecimento será normalizado até a noite, após a conclusão dos trabalhos.

