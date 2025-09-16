A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria do Bem-Estar Animal (Sebeal), realiza neste sábado (20), mais um evento de adoção responsável. Dessa vez, no Shopping Rural, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, 6001, no bairro Nova Era, das 9h às 13h.

A ação integra a campanha “Me Adota Aí!”, lançada pela atual gestão com o objetivo de promover o acolhimento de cães e gatos que aguardam um lar no Canil Municipal.

O evento também contará com microchipagem de animais, serviço gratuito oferecido ao público em geral.

Segundo a PJF, em 2025, 417 animais já foram adotados, sendo 226 diretamente no canil, 178 em eventos externos, que já somam 25 edições ao longo do ano e 13 adoções no Hospital Veterinário Estrada Real, parceiro da SEBEAL.

Cuidado e proteção animal:

No sábado (20), a Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) promove a campanha de vacinação antirrábica na zona urbana. A ação ocorre das 8h às 17h em postos fixos, além de postos volantes disponibilizados em horários variados por diversas localidades já conhecidas pela população, como praças, escolas, associações comunitárias e Unidades Básicas de Saúde (UBS). Ao todo, 94 locais estarão à disposição da população para a imunização dos pets.

Como adotar:

Para adotar um animal, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência. O interessado passará por entrevista com a equipe técnica da Sebeal, que avaliará se há condições adequadas para a adoção responsável. É fundamental levar coleira ou caixa de transporte para o deslocamento seguro do novo companheiro.

Visitas ao Canil Municipal:

Os interessados em adotar fora dos eventos podem visitar o Canil Municipal de segunda a sexta-feira, das 9h às 10h30 e das 13h às 15h30. Também é possível agendar visitas em outros horários, pelo telefone (32) 98416-3648. O Canil está localizado na Rua Bartolomeu dos Santos, 680 – Bairro São Damião.

Tags:

adoção | Cães | Canil Municipal | Gatos | Pets