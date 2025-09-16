A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) divulgou nesta terça-feira (16) que realizou a incineração de uma grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas. Estima-se que cerca de duas toneladas de drogas foram destruídas.

O material incinerado havia sido apreendido em operação conduzida pela Delegacia Regional de Juiz de Fora.

A PCMG informou que a destruição do material ilícito ocorreu após a devida autorização judicial e foi acompanhada de perto pelas autoridades competentes, seguindo todos os protocolos e a legislação vigente. 

