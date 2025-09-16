O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) estará em Juiz de Fora nesta quinta-feira (18), para uma agenda oficial que inclui a entrega de emendas parlamentares, a participação em uma palestra e o recebimento do título de cidadão honorário. A confirmação foi feita pela vereadora Roberta Lopes (PL), autora do projeto que concede a homenagem.

Segundo Roberta, Nikolas estará ao seu lado durante a entrega de emendas destinadas à cidade. Além disso, participará da cerimônia de entrega do título de cidadão honorário na Câmara Municipal e ministrará a palestra “O Cristão e a Política”, na Igreja Batista Reformada em Juiz de Fora (IBREM).

A concessão do título foi aprovada pela Câmara Municipal, em uma sessão marcada por debates intensos entre vereadores e manifestações do público presente. A homenagem é destinada a pessoas que, mesmo não sendo naturais da cidade, contribuíram de forma relevante para o município. Com a honraria, o homenageado passa a ser simbolicamente considerado conterrâneo.

A maioria dos parlamentares foi favorável à homenagem. Apenas os vereadores Juraci Scheffer, Cida Oliveira e Letícia Delgado, todos do Partido dos Trabalhadores (PT), votaram contra. Antônio Aguiar (União Brasil) e Laiz Perrut (PT) não estavam presentes.

Tags:

brasil | idade | Nikolas | Nikolas Ferreira | Política