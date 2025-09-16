Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem de 38 anos, neste sábado (14), no bairro Parque Independência, em Juiz de Fora. O suspeito é investigado pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e participação em organização criminosa, com indícios de ligação ao Comando Vermelho.

A prisão ocorreu na rua Vereador Arnaldo da Fonseca, após equipes receberem informações sobre a movimentação de traficantes na região.

De acordo com o registro policial, as informações indicavam que traficantes haviam entrado em uma área de mata na localidade para fracionar entorpecentes.

Os policiais realizaram o cerco tático. A incursão e varredura na mata resultaram na localização do suspeito e na apreensão de uma grande variedade de materiais ilícitos.

A operação apreendeu um vasto material que seria destinado ao comércio ilegal. O balanço incluiu:

Crack: Uma barra de aproximadamente 500g e 104 pedras.

Maconha: Foram encontrados seis tabletes e cinco buchas da droga.

Haxixe: Uma porção grande (cerca de 61g) e três porções pequenas.

E cocaína: 36 pinos da substância.

