Na noite desta terça-feira (16), por volta das 21h30, um incêndio em uma residência no bairro Santa Rita mobilizou o Corpo de Bombeiros. O fogo teve início em um botijão de gás P13, cuja válvula de alívio se rompeu.

As chamas danificaram alguns itens por radiação, mas não houve vítimas. Os militares precisaram romper um cadeado para liberar os moradores, que saíram ilesos.

O botijão foi retirado para área aberta e o incêndio controlado. Não houve danos estruturais no imóvel, que foi liberado após o rescaldo.

