Para marcar o Dia Mundial do Turismo, comemorado no sábado (27), a Secretaria de Turismo (Setur) preparou uma edição especial do projeto Caminhando pela História, com cinco visitas guiadas a pontos culturais e históricos de Juiz de Fora.

A programação começa na segunda-feira, 22, às 14h, na Igreja Católica Melquita do Rito Bizantino, conhecida como igreja do “disco voador”. Na terça, 23, às 14h, será a vez da fábrica de cerveja artesanal Hofbauer, fundada em 1894 e localizada no convento da Igreja de Nossa Senhora da Glória.

Na quarta, 24, o roteiro será duplo: às 14h, visita ao Cine-Theatro Central e, às 15h15, ao Museu do Crédito Real. Na quinta, 25, às 14h, o destino será o Museu de Arte Murilo Mendes (MAMM), que comemora 20 anos em 2025.

Encerrando a programação, na sexta, 26, às 14h, os participantes visitam o Memorial da República Presidente Itamar Franco.

Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados antecipadamente pelos links disponibilizados pela Setur.

