Nesta quinta-feira (18), os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) Norte Barbosa Lage e Oeste São Pedro realizam mais uma edição do CRAS Móvel, levando serviços socioassistenciais às comunidades.

No Jóquei Clube I, o atendimento será das 9h às 12h, na Praça da Vila Bejani (Rua Geraldo Villela). À tarde, das 14h às 17h, a ação acontece no bairro Caiçaras, na Escola Municipal Professor Augusto Gotardelo (Av. Dnar Rocha, nº 110).

Entre os serviços disponíveis estão atendimentos técnicos, orientações, encaminhamentos para gratuidade da segunda via de documentos e informações sobre programas sociais, como Bolsa Família e BPC.

Para participar, é necessário apresentar CPF, RG e comprovante de residência originais. No caso de cadastro ou atualização no CadÚnico, devem ser apresentados originais e cópias de documentos de todos os membros da família, incluindo Carteira de Trabalho e comprovante de residência atualizado.

