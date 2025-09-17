A proposta que restringe a prisão de parlamentares e complica a abertura de processos criminais contra eles foi aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 17. Com 344 votos favoráveis e 133 contrários, a PEC (Proposta de Emenda à Constituição), conhecida como a "PEC da Blindagem", agora segue para análise no Senado.

No contexto local, as deputadas com domicílio eleitoral em Juiz de Fora apresentaram posicionamentos distintos sobre o projeto. A Delegada Ione (PL) votou a favor da proposta, enquanto Ana Pimentel (PT) se posicionou contra.

O que diz a PEC da Blindagem?

A PEC visa a dificultar a prisão em flagrante de parlamentares, exigindo que o Poder Legislativo aprove, dentro de um prazo de 90 dias, pedidos para a abertura de ações penais ou a decretação de prisões contra eles. A proposta gerou polêmica, com diversos partidos se posicionando de forma variada. O PT, por exemplo, teve 10 votos favoráveis e 50 contrários à PEC, enquanto o PL, partido da Delegada Ione, obteve 82 votos favoráveis e apenas 6 contrários. O Republicanos e o PRD também foram amplamente favoráveis, com 43 e 5 votos, respectivamente.

Por outro lado, o PSOL e o PCdoB foram os dois partidos com maior unidade contra a proposta, com 14 e 9 votos contrários, respectivamente. Esse alinhamento reflete o forte debate em torno da PEC, que tem sido vista por críticos como uma forma de "blindar" os parlamentares de investigações e processos, enquanto seus defensores argumentam que a medida é necessária para proteger a independência do poder legislativo.

Com a PEC aprovada na Câmara, a proposta segue agora para o Senado, onde poderá ser novamente debatida e modificada antes de sua possível promulgação.

