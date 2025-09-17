A Câmara Municipal de Juiz de Fora realiza, na próxima segunda-feira (22), às 15h, uma Audiência Pública para tratar da situação da saúde no município. A iniciativa é dos vereadores Sargento Mello Casal (PL), Maurício Delgado (REDE), Roberta Lopes (PL) e Vitinho (PSB).

Um dos principais pontos de discussão será a implantação e o funcionamento do Programa “Pronto” nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Também estarão em pauta questões como a segurança dos profissionais nas UBSs e os repasses de recursos estaduais e federais a hospitais, clínicas e laboratórios conveniados ao SUS.

Foram convidados para participar do debate os secretários municipais de Saúde, Recursos Humanos e Fazenda, além de representantes do Ministério Público, conselhos locais de saúde, o Conselho Municipal de Saúde e gestores de UPAs e UBSs.