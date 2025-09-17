Chega ao fim o impasse que pairava sobre o transporte coletivo urbano de Juiz de Fora. Em assembleia realizada nesta quarta-feira (17), a categoria dos rodoviários, representada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Juiz de Fora (Sinttro-JF), aceitou por unanimidade a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho apresentada pelo Consórcio Via JF e mediada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

A decisão põe fim à ameaça de uma nova greve, que estava suspensa e aguardava a votação final dos trabalhadores. A aprovação unânime da proposta reflete o entendimento da categoria de que os termos apresentados atendem às reivindicações mais urgentes e asseguram a estabilidade do serviço de transporte na cidade.

