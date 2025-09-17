Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atendimento a um acidente de trânsito registrado nas proximidades de um endereço na rua Paracatu, no bairro Bandeirantes, em Juiz de Fora, durante a noite dessa terça-feira (16).

No local, foi constatado o capotamento de um automóvel. O condutor já se encontrava fora do veículo quando as equipes chegaram e recebeu atendimento da equipe do SAMU. Após avaliação, ele não apresentou ferimentos e recusou encaminhamento hospitalar.

Segundo relato do condutor, ele seguia sentido bairro–centro quando acredita ter perdido o controle da direção devido à presença de óleo na pista, vindo a tombar o veículo em uma curva.

A guarnição do Corpo de Bombeiros realizou o calçamento e a estabilização do automóvel, acessou o interior pela porta, abriu o capô, localizou a bateria e efetuou seu desligamento, garantindo a segurança na cena.

A Polícia Militar esteve presente e controlou o trânsito, que precisou operar em meia pista nos dois sentidos.

