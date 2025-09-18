Dois carros colidiram de frente na madrugada desta quinta-feira (18) na Avenida Juiz de Fora, próximo ao bairro Grama. Segundo o Corpo de Bombeiros, os motoristas tentaram desviar de um cavalo que estava na pista.

Com o impacto, um dos veículos pegou fogo, atingindo a parte dianteira e se alastrando para a vegetação às margens da via. As equipes controlaram as chamas e evitaram que o fogo se espalhasse.

Os condutores conseguiram sair dos automóveis antes da chegada dos bombeiros e não se feriram. A Polícia Militar registrou a ocorrência.