Nessa quarta-feira (17) a Comissão de Turismo da Câmara Municipal de Juiz de Fora realizou uma visita técnica ao Expominas, com o objetivo de avaliar sua infraestrutura e funcionamento. O espaço, que completa 20 anos em 2025, é considerado um dos principais equipamentos públicos para eventos da cidade.

O presidente da Comissão, vereador Marlon Siqueira (MDB), destacou o potencial estratégico do Expominas. “Estamos no eixo Rio-São Paulo, uma localização privilegiada para atrair visitantes. O Expominas é patrimônio do povo mineiro, com diversas potencialidades, como o anfiteatro estruturado para peças nacionais e a área externa preparada para exposições agropecuárias. É essencial que a população conheça e utilize este espaço”, afirmou.

O vereador Fiote (PDT), também integrante da Comissão, ressaltou o papel do turismo de eventos no desenvolvimento local. “O setor de turismo é um dos que mais geram empregos em Juiz de Fora. Com o Expominas, temos capacidade para sediar grandes shows, espetáculos e festas. Precisamos ampliar a exploração desse equipamento para atrair mais eventos, movimentar a economia e beneficiar diretamente a nossa população”, destacou.

A produtora Michelle de Castro, responsável pela organização da Expocar, também reforçou a importância do espaço. “Organizamos o Expocar há dez anos. Antes, o evento acontecia no Parque de Exposições, mas, desde o fechamento do espaço, passamos a realizá-lo no Expominas. Para nós, produtores, é fundamental contar com locais de grande porte como este, que movimentam a economia e fomentam o turismo.”

Com capacidade para até 13 mil pessoas, o Expominas Juiz de Fora já foi palco de feiras e shows de artistas renomados como Roberto Carlos, Marisa Monte e a dupla César Menotti & Fabiano, consolidando-se como referência regional para a realização de grandes eventos.

