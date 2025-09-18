O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) recebeu nesta quinta-feira (18) o título de cidadão honorário de Juiz de Fora, em cerimônia realizada na Câmara Municipal. A homenagem, proposta pela vereadora Roberta Lopes (PL), reconhece a contribuição do parlamentar para o município, mesmo não sendo natural da cidade.

Durante a cerimônia, Nikolas destacou a importância da aproximação com a cidade. “É uma honra receber essa homenagem de Juiz de Fora, uma cidade que me acolhe e que tem um potencial enorme para crescer ainda mais. Quero trabalhar para trazer recursos e projetos que beneficiem a população local”, afirmou.

Em entrevista coletiva, o deputado destacou também sobre a anistia aprovada ontem na Câmara dos Deputados, afirmando que “como a maioria dos parlamentares é do PT e de partidos de esquerda, o voto favorável à anistia serviu para blindar a direita de perseguições políticas, garantindo a pluralidade de ideias e o respeito às divergências”.

Além da entrega do título, Nikolas participa da entrega de emendas parlamentares destinadas a Juiz de Fora. À noite, ele ministra a palestra “O Cristão e a Política” na Igreja Batista Reformada de Juiz de Fora (IBREM), onde reforça seu compromisso com a ética e os valores na política. “Acredito que a fé e a política devem caminhar juntas para promover uma sociedade mais justa e solidária”, declarou.

Gostaria de dizer que precisamos usar os recursos que Deus nos deu. Quando eu era criança, tive literalmente a ajuda dos amigos, da igreja e, principalmente, de Deus. Foi assim que consegui me tornar o deputado mais votado do Brasil”, afirmou.

Nikolas frisou que, para ele, a política não deve estar restrita às disputas eleitorais. “Nosso país não está amarrado apenas a eleições. Independente de quem pense ser prefeito ou presidente no próximo ano, nós não estamos presos a isso. Por quê? Porque acredito que temos Deus. Não é que Ele não tenha poder. O juiz, o prefeito, o senador têm poder. Mas Deus não. Ele tem todo o poder.”

A solenidade reuniu vereadores, autoridades locais e representantes da comunidade.

Tags:

cidadão honorário | Nikolas Ferreira