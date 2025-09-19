A Cesama iniciou, em agosto, a implantação de mais de quatro mil metros de redes de água e a mesma extensão de esgoto no bairro Granjas Triunfo. A obra, que deve ser concluída até março de 2026, vai substituir o abastecimento por caminhão-pipa.

Segundo o chefe do Departamento de Controle de Obras da Cesama, Paulo Saldanha, o serviço envolve escavação de valas, assentamento de tubos, compactação e ligações domiciliares. Para minimizar os impactos no trânsito, os trabalhos são realizados em etapas.

Nesta fase, as intervenções acontecem nas ruas Professor Crisóstomo Ferreira, Arlindo Ávila e Isolina Trece de Moura. Os pontos de ônibus dessas vias foram transferidos para a Rua Verônica Freguglia, conforme orientação da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU).

