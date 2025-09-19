O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Norte Santa Cruz realiza, neste sábado (20), mais uma edição do projeto CRAS Móvel. A ação acontece das 8h às 12h na Escola Municipal Professora Thereza Falci (Rua Tenente Guimarães, 398, bairro Santa Lúcia).
- O serviço aproxima a população da rede socioassistencial, oferecendo:
- Atendimento técnico, orientações e encaminhamentos para segunda via de documentos;
- Informações e cadastros em programas sociais, como Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC);
- Cadastro e atualização no CadÚnico, mediante apresentação de originais e cópias de documentos de todos os membros da família (CPF, RG, Carteira de Trabalho e comprovante de residência).
