A prefeita Margarida Salomão participou, nesta quinta-feira (18), em Brasília, da cerimônia de divulgação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) – Seleções Encostas e Drenagens. O evento anunciou a liberação de R$ 63 milhões para intervenções estruturais no córrego Ipiranga, que visam solucionar os alagamentos nos bairros Sagrado Coração de Jesus e Santa Efigênia, na Zona Sul de Juiz de Fora.

Com esse valor, o total de investimentos do Governo Federal na cidade pelo PAC Seleções já ultrapassa R$ 547 milhões nos últimos anos, entre recursos a fundo perdido e financiamentos.

A intervenção complementa a macrodrenagem do Santa Luzia, aumentando a segurança hidráulica e reduzindo em 25% a vazão do córrego Ipiranga no encontro com o Córrego da Avenida Ibitiguaia, minimizando alagamentos recorrentes. Também serão recuperadas e reconfiguradas as margens do córrego, atualmente monitoradas pela Defesa Civil devido ao risco de deslizamentos.

Entre a Rua Marciano Pinto e a Rua Bady Geara, serão substituídas cinco travessias, com melhorias hidráulicas e segurança estrutural. Na mesma área, será construído um reservatório de detenção de águas pluviais com capacidade superior a 27 mil m³. O terreno acima do reservatório será urbanizado e receberá um campo de futebol em padrão de excelência, garantindo lazer à comunidade, similar ao implantado no bairro Cerâmica.

