O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) realizará uma nova interrupção total do tráfego na ponte do Zamba, que passa sobre o Rio Paraibuna, na rodovia LMG-874, na divisa entre Juiz de Fora e Matias Barbosa, na região da Zona da Mata, na próxima segunda-feira (22), entre 12h e 18h.

A medida é necessária para a operação de colocação das vigas metálicas e concretagem que vão compor a nova estrutura. Desde o dia 8/9, a travessia está sendo alargada e ganhará uma passarela para pedestres. A ponte do Zamba fica no km 4,4 da LMG-874 e o DER-MG orienta os motoristas a utilizarem duas rotas alternativas: um trajeto para carros e ônibus, de 28 quilômetros de extensão, e outro para veículos de carga, de 49 quilômetros de extensão.

