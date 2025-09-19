Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 2 toneladas de maconha, na tarde desta sexta-feira (19), durante fiscalização no km 130 da BR-267, em Juiz de Fora (MG).

Os policiais realizavam ação de combate ao crime, quando abordaram um caminhão M. Benz/L, de cor azul. Ao verificarem o compartimento de carga, localizaram cerca de 2 toneladas de maconha.

O autor disse que saiu do Paraná e iria encontrar com uma pessoa em Juiz de Fora para saber o destino final da droga. Ele declarou aos policiais que receberia 10 mil pelo transporte.

Diante do fato, o motorista de 33 anos foi preso e conduzido, juntamente com a droga, para a Polícia Federal em Juiz de Fora.

Maconha | PRF | Tonelada