O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado para atender a um acidente automobilístico na Praça da Baleia, no Bairro Bairu, em Juiz de Fora, durante a noite desta sexta-feira (19), por volta das 18h20.

No local, tratava-se de um veículo conduzido por uma senhora de 75 anos, que relatou ter perdido o controle da direção e colidido contra um poste da rede elétrica da CEMIG. Com o impacto, alguns cabos foram rompidos, exigindo o acionamento da companhia para garantir a segurança da área.

No automóvel estavam duas ocupantes, ambas conscientes e orientadas. A condutora apresentava grande nervosismo diante da situação, enquanto a passageira, também idosa, queixava-se de dores nos membros inferiores e foi devidamente imobilizada pela equipe do SAMU, que conduziu as duas vítimas ao hospital para avaliação médica.

A Polícia Militar também esteve presente, auxiliando no isolamento do local e na segurança da cena.

Tags:

acidente | Carro