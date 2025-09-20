O Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência de incêndio em um sótão de uma oficina mecânica, no bairro Vila Ozanan, em frente ao Grupo de Escoteiros Aymorés, em Juiz de Fora, durante a manhã deste sábado (20).

No local, os militares se depararam com um incêndio confinado no cômodo, que estava com muito acúmulo de materiais diversos entre madeiras, ferragens e variados tipos de coisas velhas.

O fogo foi contido, as causas não puderam ser definidas, não houve vítimas e nem danos estruturais na edificação.

