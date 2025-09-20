A Prefeitura de Juiz de Fora promove mais uma edição do Rua de Brincar. Neste domingo (21), o projeto será realizado das 9h às 13h, na rua Francisco Gonçalves Mariano, 312, bairro Bela Aurora.

O Rua de Brincar vai oferecer diversas atrações para todas as idades, brinquedos infláveis (tobogã gigante e jacaré pula-pula); jogos de mesa (totó e sinuca); parquinho infantil; cama elástica e piscina de bolinhas. A Juiz de Fora Previdência (JFPrev) levará recreação e desenhos para colorir. A Secretaria de Recursos Humanos (SRH) apresentará o Dança Mix com a Companhia de Dança dos servidores.

A Secretaria de Assistência Social (SAS), por meio do Cras Ipiranga, dará orientações e encaminhamentos sobre benefícios, programas e serviços socioassistenciais. A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) levará a Transitolândia e brincadeiras educativas. A Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc) oferecerá desenhos para colorir da Guarda Municipal Ambiental, e a Secretaria de Turismo (Setur) realizará a atividade “Colorindo o Patrimônio”, com desenhos de patrimônios culturais e turísticos para que crianças e adultos possam pintar e aprender mais sobre a cidade.

O Rua de Brincar é uma iniciativa do Programa Boniteza, que é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (Sedupp). O projeto tem o objetivo de incentivar a ocupação dos espaços públicos pela população para atividades esportivas, culturais e de lazer.

Atividades | Aurora | Brincadeira | Cultura | Lazer