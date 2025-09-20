Neste domingo (21), a partir das 7h, acontece a 13ª Corrida de Rua Camilo dos Santos, que terá seu percurso ao longo de parte da Via São Pedro. A interdição será total, nos dois sentidos da via, entre as ruas Roberto Stiegert e Vereador Doutor Hélio Zanini. Parte da Avenida Senhor dos Passos, entre as ruas Manoel Vaz de Magalhães e Antônio Soares Ferreira, irá operar em mão dupla para possibilitar os desvios. A previsão é de que o trânsito seja liberado por volta das 10h da manhã. Os condutores devem evitar o trecho e optar por rotas alternativas.

As linhas de ônibus que passam pelo trecho seguirão por itinerários alternativos durante a competição.

Confira:

Linha 502 - São Pedro / Av. Pedro Henrique Krambeck

Bairro - Centro: …, Rua Octávio Malvaccini, Rua José Victório Castegliani, Rua Acácio Alves Alvim, Rua dos Rubis, Rua das Esmeraldas, Rua José Victório Castegliani, Rua Álvaro José Rodrigues, Av. Presidente Costa e Silva, …

Centro - Bairro: …, Rua Roberto Stiegert, Rua José Lourenço, Av. Senhor dos Passos (esq.), Rua Vereador Dr. Hélio Zanini, ...

Linha 536 - Santana

Bairro - Centro: …, Av. Sr. dos Passos, Rua José Lourenço, Rua Roberto Stiegert, ...

Centro - Bairro: …, Rua Octávio Malvaccini, Rua Vereador Dr. Hélio Zanini, Av. Sr. dos Passos, Rua Roberto Stiegert, …

Obras da Cesama:

No mesmo dia, também a partir das 7h, duas pistas da Ponte Pedro Marques, sentido bairro - Centro, serão interditadas para obras no interceptor de esgoto da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama). A ponte, localizada no bairro Manoel Honório, é parte da Avenida Barão do Rio Branco. O bloqueio tem previsão de término às 19h. Agentes de transporte e trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) irão atuar para garantir a organização do fluxo durante as interdições e a segurança dos condutores e competidores. Os painéis eletrônicos de trânsito já estão exibindo mensagens informativas e alertas estão programados no Waze.