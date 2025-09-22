Um incêndio atingiu uma residência de madeira, de dois pavimentos, na tarde deste domingo (21), no bairro Tiguera, em Juiz de Fora. As chamas consumiram quase todo o imóvel, restando apenas parte do segundo andar. Um automóvel que estava na garagem também foi destruído. O fogo chegou a se alastrar para a vegetação ao lado, mas foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

Três cães que estavam dentro da casa foram resgatados. Dois não tiveram ferimentos, enquanto o terceiro sofreu queimaduras e foi encaminhado a atendimento veterinário. O proprietário relatou ainda que mantinha pássaros em gaiolas, que não foram localizados.

Devido ao risco de desabamento, já que parte da estrutura cedeu, a Defesa Civil foi acionada e isolou a área.

Tags:

bombeiros | incêndio