Nesta segunda-feira (22), o tempo segue bastante instável em Juiz de Fora, com céu nublado e possibilidade de chuvas leves já pela manhã. As temperaturas ficam amenas, com mínima de 16 °C e máxima em torno de 23-25 °C. A umidade relativa do ar permanece elevada, favorecendo sensação de abafamento.

Na terça (23) e quarta-feira (24), há previsão de pancadas de chuva mais fortes no final da manhã, seguidas de períodos de temporal durante a tarde e noite. A nebulosidade aumenta bastante, com risco de trovoadas. As temperaturas tendem a oscilar entre 14-16 °C nas madrugadas e subirem até 20-22 °C nas horas mais quentes.

A partir de quinta-feira (25), o tempo deve melhorar gradualmente. O céu ficará com muitas nuvens pela manhã, abrindo espaço para sol em alguns momentos da tarde. As chuvas se tornam menos prováveis nessa segunda metade da semana. As mínimas giram em torno de 10-13 °C, especialmente nas primeiras horas do dia, e as máximas previstas alcançam cerca de 20-22 °C.

No fim de semana, há expectativa de predomínio de dias secos, com sol entre nuvens e temperaturas um pouco mais elevadas: mínimas mais amenas nas manhãs (por volta de 9-11 °C) e máximas chegando aos 25-28 °C. A umidade do ar pode variar bastante, mas tende a diminuir um pouco durante as tardes, o que aumenta sensação térmica mais elevada.

