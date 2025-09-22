A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) da Delegacia Regional de Juiz de Fora, prendeu, na última sexta-feira (19), um jovem de 20 anos suspeito de armazenar e compartilhar pornografia infantil.

Segundo as investigações, o rapaz atuava principalmente no Discord, onde também guardava e divulgava imagens de adolescentes em situações de violência, automutilação induzida e práticas de sadismo.

Durante o cumprimento de mandado judicial, os policiais apreenderam diversos equipamentos eletrônicos, além de comprimidos de Artane e porções de maconha.

O suspeito também é investigado por estupro e por manter uma adolescente em cárcere privado, crimes que ainda estão sob apuração.

