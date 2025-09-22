A Cesama fará nesta terça-feira (23) uma interligação na rede de distribuição do reservatório Grajaú. Para o serviço, os registros de entrada e saída da unidade serão fechados das 8h às 17h, o que pode comprometer o abastecimento total ou parcial de alguns bairros e loteamentos das regiões Leste e Centro de Juiz de Fora.

Os locais afetados são: Grajaú, Três Moinhos, Nossa Senhora Aparecida, Vila Meggiolaro e partes do Bonfim, Marumbi, Santa Rita, Bom Jardim, Manoel Honório, Vitorino Braga e Ladeira.

A Cesama informa que o abastecimento será retomado assim que o serviço for concluído, com previsão de normalização até a manhã de quarta-feira (24).

