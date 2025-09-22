A Defesa Civil de Juiz de Fora, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (SEDUPP), emitiu alerta para possibilidade de vendaval válido a partir das 12 horas desta segunda-feira (22). A Defesa Civil orienta que em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, não estacione seu veículo próximo a torres de transmissão e placas de propaganda.

Em caso de dúvidas ou ocorrências, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

O Subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Luís Fernando Martins, explica a chegada desse vendaval. "Esse vendaval é típico da chegada da primavera e marca, também, o início da temporada de chuvas. As equipes da Prefeitura trabalharam intensamente na prevenção e preparação para esse período. Estamos de prontidão nesse momento de alerta".

Como receber alertas no celular

SMS: basta enviar uma mensagem gratuita para o número 40199 com o CEP de seu endereço ou outro local de interesse.

WhatsApp: é necessário se cadastrar pelo telefone (61) 2034-4611 ou acessar o link oficial. Em seguida, envie um “Oi” para iniciar a interação com o chatbot, compartilhar sua localização e receber os alertas diretamente no aplicativo.

Tipos de avisos enviados

Entre os alertas estão tempestades, risco geológico, baixa umidade do ar, alagamentos, onda de calor, onda de frio, entre outros fenômenos que possam representar risco à população.

A Defesa Civil destaca que o serviço é gratuito e ilimitado quanto ao número de locais cadastrados, sendo um importante aliado na prevenção e mitigação de desastres naturais. A população também pode acompanhar atualizações pelo Instagram @defesaciviljf



