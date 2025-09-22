O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Sudeste Olavo Costa promove mais uma edição do projeto Cras Móvel, da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), nesta terça-feira (23). Os atendimentos serão realizados das 8h30 às 13h, no Centro de Assistência Social Padre Nilton Fagundes Hauck, localizado na rua Sérgio Barbosa, 23, bairro Retiro.

A população poderá acessar atendimentos técnicos, orientações e encaminhamentos para emissão gratuita da segunda via de documentos; informações e cadastros em programas sociais, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC); além de cadastro e atualização no CadÚnico. Para isso, é necessário apresentar originais e cópias dos documentos de todos os membros da família (CPF, RG, Carteira de Trabalho e comprovante de residência atualizado).

Segundo a Prefeitura, o Cras Móvel tem como objetivo aproximar os serviços da comunidade, facilitando o acesso da população à rede socioassistencial. A iniciativa também busca fortalecer vínculos familiares e comunitários, ampliando o acesso aos serviços em dias e horários alternativos, contribuindo para a inclusão social e a garantia de direitos.