Nesta segunda-feira (22), primeiro dia da primavera, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) realizou a primeira entrega do projeto “Terra Boa”, distribuindo 2,5 toneladas de composto orgânico a produtores rurais do município.

O material, produzido no Horto Florestal pela Empav, é obtido a partir de resíduos orgânicos, como podas de grama e árvores, transformados em adubo natural. Além do composto sólido, também está disponível para doação um biofertilizante líquido.

A iniciativa é uma parceria entre as secretarias de Desenvolvimento Urbano e Participação Popular (Sedupp), Desenvolvimento Agrário (SDA) e Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, com apoio da Empav.

A Prefeitura prevê uma nova entrega em outubro para os produtores já cadastrados.