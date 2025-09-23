A Prefeitura de Juiz de Fora lançou, nesta segunda-feira (22), o Plano Municipal de Políticas para Pessoas com Deficiência. O documento estabelece metas e diretrizes em áreas como educação, saúde, moradia, cultura, trabalho, mobilidade urbana, assistência social, esporte e lazer.

O Plano foi elaborado de forma coletiva pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD/JF), vinculado à Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), e contou com ampla representatividade no evento de lançamento, que teve participação da Central de Libras.

Entre os principais eixos estão a acessibilidade universal em escolas, espaços públicos, transporte e serviços; educação inclusiva; inclusão no mercado de trabalho; saúde e reabilitação; moradia adaptada; paradesporto e lazer inclusivo; além de campanhas permanentes contra o capacitismo.

O documento também consolida ações já implantadas, como o Passe Livre com cerca de 500 atendimentos mensais, atendimento no Centro Dia, adequação do Procon-JF, editais culturais acessíveis, projeto Paradesporto, instalação de banheiro acessível no Parque Halfeld e a criação da Central de Libras, que já realizou mais de 200 atendimentos.





