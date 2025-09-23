O Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos recebeu, no último sábado (20), a segunda fase do Festival Paralímpico Loterias Caixa 2025, reunindo 180 crianças e adolescentes, com e sem deficiência, para experiências em modalidades paralímpicas como atletismo e tiro com arco.

O evento, realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) em diversas cidades do país, contou em Juiz de Fora com a parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) e da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), além do apoio de 60 voluntários e 10 professores.

Segundo o secretário de Esporte e Lazer, Marcelo Matta, “esse será mais um evento importante para o desenvolvimento do esporte em Juiz de Fora, fortalecendo a parceria com a UFJF e o Comitê Paralímpico Brasileiro”.

Além das atividades esportivas, o festival ofereceu apresentações culturais e espaços de convivência, com participações especiais do Estúdio de Dança Silvana Marques e da equipe do professor Gilmar Naves, da Escola Estadual Maria das Dores.

O Festival Paralímpico Loterias Caixa é tradicional no calendário esportivo nacional e tem como objetivo promover inclusão social, estimular o esporte desde cedo e revelar futuros talentos.

Caixa | Festival | Festival Paralímpico | loterias | Loterias Caix | Paralímpico