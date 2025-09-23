A Secretaria do Bem-Estar Animal (Sebeal) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), em parceria com a Rádio 93 FM, promove neste sábado (27) e domingo (28) mais uma edição do evento de adoção responsável de animais. A ação acontece das 9h às 18h, no estacionamento do Shopping Jardim Norte (Av. Brasil, 6.345 – Mariano Procópio), com entrada gratuita.

Além da adoção de cães e gatos, o público terá acesso a serviços de vacinação antirrábica e microchipagem durante os dois dias do evento.

Como adotar:

Para participar, o candidato à adoção deve apresentar RG, CPF e comprovante de residência, além de passar por uma entrevista com a equipe do Canil Municipal, que avaliará se ele está apto a receber um novo companheiro. É importante levar caixa de transporte ou coleira, garantindo a segurança no deslocamento do animal até o novo lar.

Campanha “Me adota aí!”:

O evento integra a campanha “Me adota aí!”, lançada pela atual gestão municipal para ampliar as oportunidades de adoção dos animais do Canil Municipal. Quem quiser adotar fora do evento também pode visitar o Canil de segunda a sexta-feira, das 9h às 10h30 e das 13h às 15h30. Há ainda a possibilidade de agendamento pelo telefone (32) 98416-3648. O Canil Municipal está localizado na Rua Bartolomeu dos Santos, nº 680 – Bairro São Damião.

