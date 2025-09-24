No próximo sábado (4), Juiz de Fora recebe a 9ª edição da Feira Arte Viva JF, no Constantino Hotel, das 10h às 18h. A entrada é gratuita.

O evento reúne mais de 60 expositores de artesanato autoral e gastronomia criativa, distribuídos em três salões climatizados e acessíveis. Entre os destaques, estão brinquedos de madeira produzidos por Daniel Rocha Duarte, da Marcenaria Bom para Dedel, que resgatam a infância e estimulam a imaginação das crianças.

A área gastronômica traz opções variadas, como comida de boteco, culinária japonesa e árabe, pratos veganos e confeitaria inclusiva. A expositora Cléa Bento apresenta sobremesas sem trigo, sem leite de origem animal e linha vegana, voltada para quem busca alternativas não inflamatórias.

Criada há um ano e meio, a feira tem como objetivo fortalecer o empreendedorismo local e a economia criativa, valorizando artesãos e produtores da região.