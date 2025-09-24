Na manhã desta quarta-feira (24), o Corpo de Bombeiros Militar atendeu um princípio de incêndio no porão de um prédio de apartamentos na Avenida Juiz de Fora, próximo à Faculdade UNIPAC.

O fogo atingiu um amontoado de madeiras. No momento da chegada das equipes, uma mulher de 64 anos tentava conter as chamas com uma mangueira de jardim.

No primeiro pavimento, os bombeiros resgataram uma idosa de 97 anos, acamada, que foi imobilizada e entregue aos cuidados do Samu. Ambas as vítimas (a mulher de 64 anos, que inalou fumaça, e a idosa) foram encaminhadas para atendimento hospitalar.

Para apagar o incêndio, foram utilizados cerca de 500 litros de água, garantindo a segurança dos moradores.

