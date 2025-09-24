A Câmara Municipal de Juiz de Fora realizou, na tarde de segunda-feira (22), uma Audiência Pública para debater a situação das filas de exames e consultas, além do funcionamento do sistema informatizado Pronto!, contratado pela Prefeitura. A reunião foi proposta pelos vereadores Sargento Mello Casal (PL), Roberta Lopes (PL), Maurício Delgado (REDE) e Vitinho (PSB).

O vereador Sargento Mello Casal denunciou que o sistema Pronto! está sem funcionar e criticou a demora nos repasses de verbas da saúde. “Muitos funcionários de hospitais trabalham sem saber quando vão receber o salário”, afirmou.

Maurício Delgado destacou o mau funcionamento do sistema, contratado por R$6 milhões, e sugeriu que a Prefeitura adotasse o software e-SUS, fornecido pelo Ministério da Saúde sem custo e já usado em 17 capitais.

Moradores também participaram da audiência. Leda Antonelli, do Bairro Bandeirantes, reclamou da falta de substituição de profissionais em férias e das longas filas para exames e consultas, citando atrasos em cirurgias de catarata.

O secretário de Saúde, Jonathan Ferreira, garantiu que todos os exames e consultas pendentes serão agendados até o final do mês. Segundo ele, nos últimos 60 dias foram marcados 175 mil procedimentos, sendo 107 mil consultas, e, em mutirão no Hospital Universitário, 575 atendimentos foram realizados.

Sobre o sistema Pronto!, o coordenador Flávio Henrique explicou que os prontuários em papel estão sendo gradualmente inseridos no sistema, formando a base de dados da Prefeitura sobre pacientes do SUS em Juiz de Fora.