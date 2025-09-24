A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu investigação que resultou, nesta terça-feira (23), na conversão em prisão preventiva de dois suspeitos de um roubo ocorrido em julho, no município de São Geraldo. Os investigados foram indiciados por roubo majorado em razão das lesões graves causadas às vítimas.

Os levantamentos foram conduzidos pela Delegacia de Polícia Civil em Visconde do Rio Branco, que identificou e indiciou o mentor do crime, um homem de 40 anos, e um dos executores, de 26. Ambos foram presos temporariamente, e, com o avanço das investigações, as prisões foram convertidas em preventivas.

Durante as buscas, foram apreendidos celulares e outros itens que contribuirão para a instrução do inquérito.

O crime:

O crime ocorreu em 21 de julho deste ano, na zona rural do município, quando quatro indivíduos encapuzados e armados invadiram uma chácara. As vítimas — um homem de 39 anos, sua companheira, gestante de sete meses, e dois filhos menores, de 4 e 9 anos — foram ameaçadas e agredidas. O homem sofreu lesões graves, incluindo fratura no nariz e cortes na cabeça. Do local foram levados um veículo, dinheiro, cheques e celulares.

Investigação:

As apurações apontaram que o crime foi motivado por desacordo financeiro envolvendo compra e venda de gado e desavenças entre um dos suspeitos e a vítima.

A PCMG realizou levantamentos de campo, ouviu testemunhas e diversos outros procedimentos investigativos.

"Conseguimos, em pouco tempo, finalizar a apuração quanto às autorias e garantir a prisão preventiva dos principais envolvidos, trazendo respostas à sociedade", ressaltou o delegado Pedro Henrique Vasques Fernandes.

As investigações prosseguem para identificar e responsabilizar os demais envolvidos. Os presos permanecem à disposição da Justiça no sistema prisional.

Tags:

Celulares | Polícia | prisão | roubo