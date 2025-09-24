Em Juiz de Fora, um motociclista de 29 anos foi preso sob a suspeita de importunação sexual após uma passageira, de 23 anos, relatar um incidente ocorrido durante uma corrida de aplicativo. O caso aconteceu no Bairro Jardim Esperança, na Zona Sudeste da cidade.

Segundo o relato da vítima à Polícia Militar, durante o trajeto, o condutor alterou o caminho alegando necessidade de fazer uma parada para urinar. Quando retornou ao veículo, a jovem afirmou que ele estava exibindo seu órgão genital e a teria convidado para praticar um ato sexual. A mulher negou a proposta e, apesar disso, o motorista teria acelerado a motocicleta em diversos momentos até chegar ao destino final.

Com as informações fornecidas pela vítima, a Polícia Militar conseguiu localizar o motociclista. Ele admitiu ter parado para urinar, mas negou que tenha mostrado seu órgão genital ou feito o convite para a prática sexual. O suspeito foi detido e levado à delegacia, onde o caso foi registrado.

O homem foi autuado em flagrante por importunação sexual, sendo encaminhado para o sistema prisional. O procedimento foi encaminhado à Justiça para as providências cabíveis.

Tags:

Detido | Homem | Importunação | importunação sexual | Justiça | Polícia | Preso