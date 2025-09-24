Neste Setembro Verde, mês dedicado à conscientização sobre a importância da doação de órgãos e tecidos, o Hospital Regional João Penido (HRJP), em Juiz de Fora, realiza um momento de sensibilização junto aos servidores, nesta sexta-feira (26), às 11h, no espaço de convivência da unidade.

A ação terá a presença de quatro pacientes transplantados, que irão compartilhar depoimentos emocionantes de gratidão, mostrando como a decisão de ser um doador pode transformar vidas. O encontro terá ainda a presença do diretor do hospital, Adelton Andrade, além de representantes da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos (CIHDOTT) e do Banco de Tecidos Oculares do HRJP.

A iniciativa tem por objetivo sensibilizar sobre a importância do diálogo a respeito da doação de órgãos, já que a autorização depende do consentimento da família.

