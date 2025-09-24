Em Juiz de Fora, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) localizou, nessa terça-feira (23), duas máquinas compactadoras de solo furtadas no município de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Os equipamentos, avaliados em aproximadamente R$ 140 mil cada, foram encontrados em uma empresa no bairro Floresta e serão restituídos às vítimas.

As investigações foram conduzidas pela 3ª Delegacia de Polícia Civil em Juiz de Fora, após informações repassadas à equipe sobre a possível presença das máquinas na cidade. Com base em levantamentos de inteligência, os policiais chegaram ao endereço, onde identificaram os equipamentos por meio dos números de série e chassi.

Segundo apurado, as máquinas foram vendidas por R$ 65 mil cada a um empresário de Juiz de Fora, que alegou ter adquirido o maquinário de boa-fé. Ele foi ouvido na condição de testemunha.

"A cooperação entre investigações de diferentes estados reforça a capacidade da Polícia Civil de enfrentar o crime em território mineiro, garantindo a recuperação de bens e a responsabilização dos envolvidos", destaca o delegado Daniel Buchmuller.

As investigações prosseguem para identificar e localizar os responsáveis pelo crime. Os equipamentos serão encaminhados às vítimas em Mogi das Cruzes.

Tags:

Crime | De | Máquinas furtadas | Minas Gerais | Polícia | polícia civil | Polícia Civil de Minas Gerais