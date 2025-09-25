Na madrugada desta quinta-feira (25), um acidente entre um Corsa Sedan e uma carreta tanque de transporte de leite deixou um motorista ferido na MG-353.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro bateu de frente contra a parte traseira do reboque da carreta, por volta de 1h20. O condutor, de 35 anos, ficou preso dentro do veículo, mas não estava encarcerado. Os bombeiros utilizaram o desencarcerador para retirar a porta do carro e possibilitar o resgate.

A vítima apresentava traumatismo cranioencefálico, sangramento no rosto, suspeita de fratura no fêmur e odor etílico. Após o atendimento inicial, foi encaminhada pela equipe do Samu à Santa Casa de Misericórdia.

Testemunhas relataram que o motorista do carro teria arremessado uma garrafa de cerveja pela janela após a batida. O objeto foi localizado próximo ao veículo.

O condutor e o passageiro da carreta não se feriram. A Polícia Militar permaneceu responsável pelo local.

