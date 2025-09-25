Um incêndio em uma padaria no bairro Santa Luzia mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira (25). A ocorrência foi registrada por volta das 5h15.

Quando os militares chegaram, o local estava trancado e havia grande quantidade de fumaça. Foi necessária entrada forçada para controlar as chamas. O combate direto utilizou duas linhas de mangueira e cerca de 500 litros de água.

Após a extinção do fogo, os bombeiros realizaram o rescaldo e acionaram a Defesa Civil para avaliar possíveis danos estruturais. O estabelecimento foi entregue ao proprietário, que recebeu orientações sobre os cuidados e providências necessárias.

Ninguém ficou ferido.

