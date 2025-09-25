A exposição “Estação em flor” chegou ao Centro Cultural Dnar Rocha, em Juiz de Fora, e fica em cartaz até o dia 22 de outubro na Sala de Exposição Alternativa do espaço, sendo uma experiência multissensorial assinada pela artista Sandra Arcanjo.
Segundo a Prefeitura, a iniciativa marca a chegada da Primavera e propõe um mergulho na delicadeza e na força da natureza por meio de arranjos florais que ultrapassam a contemplação estética, convidando o público a ativar memórias, sentidos e emoções. Cada composição revela o diálogo entre arte, tempo e transformação, reafirmando o espaço da flor como linguagem simbólica e poética.
Para a curadoria, a obra de Sandra Arcanjo transcende o ornamento e se afirma como gesto artístico, capaz de provocar reflexões sobre ciclos, afetos e a própria vida.
A visitação pode ser feita de segunda a quinta-feira, das 9h às 17h, e nas sextas-feiras, de 9h às 15h. A entrada é gratuita e aberta a toda a comunidade. O Centro Cultural Dnar Rocha fica na Rua Mariano Procópio, 973 (em frente ao Museu Mariano Procópio).