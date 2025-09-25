A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu mandado de busca e apreensão no bairro Aeroporto, em Juiz de Fora, nesta quinta-feira (25), que resultou na recuperação de dez aves silvestres e na condução de um homem de 39 anos, investigado por envolvimento com o tráfico de animais. Foram apreendidos cinco trinca-ferros, um canário-da-terra e quatro coleiros.

A ação foi realizada pela equipe responsável pelas apurações de crimes ambientais e integra as iniciativas da instituição no enfrentamento às infrações contra a fauna. Os animais apreendidos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde receberão os cuidados necessários antes de serem destinados ao habitat natural ou a criadouros autorizados.

De acordo com o delegado responsável, "as aves apreendidas estão entre as espécies mais visadas no comércio ilegal, especialmente os trinca-ferros e coleiros, que possuem grande valor no mercado clandestino por suas características de canto. Essa prática criminosa compromete a biodiversidade e causa grande sofrimento aos animais".

As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos. Em depoimento, o homem confirmou que criava os animais e realizava trocas com outros criadores. Ele foi conduzido, ouvido e liberado, e responderá conforme previsto no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais.

O valor total da multa aplicada pelo crime ambiental foi de RS 22.732,41.

