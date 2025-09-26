A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (Sedupp), interditou um bar na Rua Halfeld, nº 1124, após constatar o descumprimento das condições previstas no alvará de localização.

Segundo a PJF, o estabelecimento funcionava como bar com entretenimento, atividade não autorizada no documento de licenciamento. O local já havia sido interditado em maio deste ano por operar sem o devido licenciamento e foi liberado mediante apresentação do alvará e compromisso de não realizar atividades irregulares.

Diante do descumprimento, a Fiscalização determinou a suspensão das atividades por 30 dias.

