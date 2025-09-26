A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta sexta-feira (26), mandado de busca e apreensão em investigação contra a disseminação de arquivos com cenas de abuso sexual infantojuvenil. O suspeito foi preso em flagrante.

Segundo as apurações, o investigado compartilhava fotos e vídeos por meio de redes P2P, que permitem a disponibilização de arquivos a todos os usuários conectados. Foram apreendidos celular, computador e dispositivos de armazenamento, encaminhados para perícia.

O homem, que mora com dois filhos adolescentes, mantinha em seus equipamentos diversos arquivos relacionados aos crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Este é o terceiro mandado cumprido em Juiz de Fora, somente em setembro, no combate ao abuso sexual infantil pela internet.

Abuso sexual infantil | Polícia Federal