Em Juiz de Fora, os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) Leste Linhares, Nordeste Grama e Norte Benfica realizam, neste sábado (27) e na segunda-feira (29), mais uma edição do projeto Cras Móvel, iniciativa que leva os serviços socioassistenciais diretamente às comunidades. Desta vez, as atividades chegam aos bairros Marumbi, Bandeirantes e Palmital.

No sábado (27), das 8h às 12h, os atendimentos serão oferecidos em dois locais:

Unidade Básica de Saúde (UBS) do Marumbi – Rua Barão do Retiro, nº 1.472;

Escola Municipal Fernão Dias Paes, no Bandeirantes – Rua Gustavo Fernandes Barbosa, nº 155.

No Marumbi, a programação contará ainda com o apoio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), que levará orientações sobre o mercado de trabalho.

Já na segunda-feira (29), das 9h às 13h, o Cras Móvel estará no Posto de Saúde de Palmital.

Durante as atividades, os moradores poderão acessar orientações e atendimentos técnicos, solicitar encaminhamentos para emissão gratuita da segunda via de documentos, além de obter informações e realizar cadastros em programas sociais como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Para esses serviços, é necessário apresentar CPF, RG e comprovante de residência originais.

Também será possível fazer cadastro e atualização no Cadastro Único (CadÚnico). Para isso, os interessados devem apresentar originais e cópias dos documentos de todos os integrantes da família: CPF, RG, Carteira de Trabalho e comprovante de residência atualizado.

Segundo a Prefeitura, o Cras Móvel tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços socioassistenciais, promovendo inclusão social, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e garantindo direitos aos cidadãos.

